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18:13, 3 января 2023Россия

Путин поручил предложить льготы участникам боевых действий на стороне ДНР и ЛНР

Владимир Путин поручил предложить льготы участникам боевых действий на стороне ДНР и ЛНР

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения о создании единой системы льгот для тех, кто участвовал в боевых действиях на стороне Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом говорится на сайте Кремля.

Предложения должно разработать правительство России вместе с комиссией Государственного совета РФ по направлению «Государственное и муниципальное управление». Они должны предложить изменения в законодательство страны и ее субъектов «в целях установления единой системы прав, льгот, социальных гарантий и компенсаций».

Льготы предлагается распространить на тех, кто участвовал в боевых действиях на стороне ЛНР и ДНР начиная с 2014 года и до момента принятия этих субъектов в состав России.

Исполнить это поручение необходимо до 1 февраля 2023 года. Ответственными за его исполнение президент назначил главу правительства Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина.

Ранее сообщалось, что Путин поручил Минобороны представить доклад об обеспечении участников специальной военной операции (СВО) на Украине. В частности, министерство должно отчитаться об обеспечении солдат вооружением, военной и специальной техникой, а также обмундированием и экипировкой.

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Варвара Кошечкина
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