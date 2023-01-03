Владимир Путин поручил предложить льготы участникам боевых действий на стороне ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения о создании единой системы льгот для тех, кто участвовал в боевых действиях на стороне Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом говорится на сайте Кремля.

Предложения должно разработать правительство России вместе с комиссией Государственного совета РФ по направлению «Государственное и муниципальное управление». Они должны предложить изменения в законодательство страны и ее субъектов «в целях установления единой системы прав, льгот, социальных гарантий и компенсаций».

Льготы предлагается распространить на тех, кто участвовал в боевых действиях на стороне ЛНР и ДНР начиная с 2014 года и до момента принятия этих субъектов в состав России.

Исполнить это поручение необходимо до 1 февраля 2023 года. Ответственными за его исполнение президент назначил главу правительства Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина.

Ранее сообщалось, что Путин поручил Минобороны представить доклад об обеспечении участников специальной военной операции (СВО) на Украине. В частности, министерство должно отчитаться об обеспечении солдат вооружением, военной и специальной техникой, а также обмундированием и экипировкой.