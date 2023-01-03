Путин поручил Шойгу подготовить доклад об обеспечении участников СВО

Владимир Путин поручил Минобороны подготовить доклад об обеспечении участников СВО

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны представить доклад об обеспечении воинских частей и подразделений Вооруженных сил РФ (ВС РФ), участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом говорится на сайте Кремля.

Согласно поручению, министерство должно будет доложить об обеспечении солдат вооружением, военной, специальной техникой и материальными средствами и ресурсами, в том числе экипировкой и обмундированием. Также президента должны уведомить об обеспечении военных средствами индивидуальной бронезащиты, маскировки и мобильными средствами разведки.

Помимо этого, Путин потребовал отчитаться о мерах, которые принимаются для улучшения работы Минобороны в данной сфере. Доклад должен быть представлен до 1 февраля. Ответственным за него назначен глава министерства Сергей Шойгу.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для участников СВО. Так, семьям военных Минобороны и сотрудников Росгвардии, которые погибли в ходе СВО, будет выплачено по пять миллионов рублей. Раненым пообещали перечислить по три миллиона.