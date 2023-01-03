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17:26, 3 января 2023Россия

Путин поручил Шойгу подготовить доклад об обеспечении участников СВО

Владимир Путин поручил Минобороны подготовить доклад об обеспечении участников СВО

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны представить доклад об обеспечении воинских частей и подразделений Вооруженных сил РФ (ВС РФ), участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом говорится на сайте Кремля.

Согласно поручению, министерство должно будет доложить об обеспечении солдат вооружением, военной, специальной техникой и материальными средствами и ресурсами, в том числе экипировкой и обмундированием. Также президента должны уведомить об обеспечении военных средствами индивидуальной бронезащиты, маскировки и мобильными средствами разведки.

Помимо этого, Путин потребовал отчитаться о мерах, которые принимаются для улучшения работы Минобороны в данной сфере. Доклад должен быть представлен до 1 февраля. Ответственным за него назначен глава министерства Сергей Шойгу.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для участников СВО. Так, семьям военных Минобороны и сотрудников Росгвардии, которые погибли в ходе СВО, будет выплачено по пять миллионов рублей. Раненым пообещали перечислить по три миллиона.

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Варвара Кошечкина
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