Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях для военных

Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военных

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом во вторник, 3 января, сообщает ТАСС.

В документе говорится, что семьям военных Министерства обороны и сотрудников Росгвардии, погибших в ходе СВО, будет перечислено по 5 миллионов рублей. Раненым выплатят по 3 миллиона рублей.

Указ президента вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.