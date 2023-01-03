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17:23, 3 января 2023Россия

Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях для военных

Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военных

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом во вторник, 3 января, сообщает ТАСС.

В документе говорится, что семьям военных Министерства обороны и сотрудников Росгвардии, погибших в ходе СВО, будет перечислено по 5 миллионов рублей. Раненым выплатят по 3 миллиона рублей.

Указ президента вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

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Игорь Дмитров
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