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21:17, 10 декабря 2022Россия

В России утвердили правила единовременной выплаты мобилизованным

Премьер РФ Мишустин подписал постановление о единовременной выплате мобилизованным

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее правила единовременной денежной выплаты военнослужащим, которые заключили контракт в период специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Выплаты в том числе полагаются мобилизованным. Отмечается, что необходимо указать наименование, размер, основание и срок для получения выплаты.

Деньги должны поступить военным не позднее, чем через 10 рабочих дней с момента издания приказа соответствующего командира воинской части. При увольнении со службы раньше срока в контракте выплаченная сумма подлежит исчислению пропорционально времени, которое осталось до окончания срока контракта.

4 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 195 тысяч рублей мобилизованным и военнослужащим, которые проходят военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ. Глава государства заявил, что поддержка участников специальной военной операции (СВО) является святой обязанностью властей.

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Марина Совина
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