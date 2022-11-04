Путин подписал указ о единовременной выплате мобилизованным и контрактникам

Путин подписал указ о единовременной выплате в размере ₽195 тыс. мобилизованным россиянам

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 195 тысяч рублей мобилизованным и военнослужащим, которые проходят военную службу по контракту в Вооруженных силах (ВС) РФ. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительству было поручено определить порядок осуществления выплат и обеспечить финансирование расходов на эти цели.

«Настоящий указ распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года», — говорится в тексте указа.

195 тысяч рублей единовременная выплата мобилизованным и военнослужащим

Поддержка участников СВО

В октябре президент России утвердил перечень поручений по поддержке мобилизованных граждан. В списке отмечается, что с 1 ноября ежемесячное денежное довольствие для призванных в рамках частичной мобилизации россиян не должно быть ниже 195 тысяч рублей.

Путин заявил, что поддержка участников специальной военной операции (СВО) является святой обязанностью властей. Он заявил, что поручит администрации президента отслеживать лучшие практики поддержки мобилизованных и их семей, чтобы централизованно брать их на вооружение. Российский лидер подчеркнул, что помогая военнослужащим, нужно «подумать о каждом».

Поддержка всех наших бойцов, воинов, ребят, которые исполняют свой гражданский, воинский долг в ходе специальной военной операции, это касается всех участников этой операции, всех военнослужащих, в том числе и тех, кто начинает принимать участие в рамках мобилизации — нужно подумать о каждом из них, оказать прямую адресную поддержку Владимир Путин Президент России

При этом член Совета по правам человека при президенте Кирилл Кабанов ранее заявил, что некоторые российские мобилизованные до сих пор не получили обещанные им региональными властями единоразовые и регулярные выплаты.

Все [регионы] сделали заявления: в каком-то регионе обещали по 100 тысяч рублей выплачивать, в каком-то 200 тысяч рублей. Я спрашивал у мобилизованных, мне говорят: «Мы деньги не получили» Кирилл Кабанов Член Совета по правам человека при президенте

В Кремле обещали, что возможные проблемы регионов с выплатами дополнительных средств мобилизованным гражданам будут решаться с помощью федерального центра.

В октябре юрист Елена Кудерко заявила, что мобилизованным гражданам полагаются льготы и выплаты, которые во многом соответствуют мерам поддержки военнослужащих контрактников, среди которых присвоение статуса «Ветеран боевых действий».

По ее словам, основная выплата для мобилизованных достигает 195 тысяч рублей в месяц. Ряд российских регионов начисляют дополнительные средства к этой суммы.

Мобилизованным положены бесплатный проезд, вещевое, продовольственное, жилищное обеспечение, а после увольнения — преимущественное право на зачисление в ВУЗы и на программы среднего специального образования Елена Кудерко Юрист

Поддержка семей мобилизованных

Председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что доходы мобилизованных россиян не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения мер социальной поддержки.

Помощь от государства получают семьи, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. Речь идет о пособии беременным женщинам, вставшим на учет на ранних сроках, ежемесячных выплатах на детей от 3 до 7 лет включительно и от 8 до 17 лет, а также выплатах в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка, социальных контрактах, подчеркнули в правительстве.

По словам Путина, Народному фронту, движению «Мы вместе» и волонтерам было поручено взять под контроль оказание всесторонней поддержки семьям мобилизованных.

Политик также добавил, что забота о семьях призванных в рамках частичной мобилизации не должна превращаться в рутину.

Я знаю, что у вас здесь организована работа, просто чтобы это не было забыто, не превратилось в какую-то рутину. Имейте в виду. Это важное направление нашей общей работы Владимир Путин Президент России

Он также указал на необходимость продолжения работы по поддержке семей военнослужащих, которые выполняют свой долг перед отечеством.

Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, отметил, что женам мобилизованных в рамках специальной военной операции россиян помогут с повышением квалификации.

Речь идет об адресной поддержке — это материальная, юридическая, психологическая помощь, устройство детей в детские сады и школы максимально удобно для семей военнослужащих. Это, при необходимости, поиск работы, повышение квалификации жен призванных по мобилизации Сергей Собянин Мэр Москвы

Завершение частичной мобилизации

28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об окончании частичной мобилизации. Обращаясь к российскому лидеру, Шойгу уточнил, что отправка призванных по мобилизации граждан завершена. Он также подчеркнул, что оповещение граждан прекращено.

Установленное вами задание — 300 000 человек — выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется Сергей Шойгу Министр обороны России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что указ о завершении частичной мобилизации не нужен, точка поставлена, частичная мобилизация завершена. Он отметил, что Минобороны разослало соответствующие телеграммы в военкоматы на счет остановки и дальнейшей не рассылки каких-либо повесток.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, в свою очередь, заявил, что в России не стоит ждать новой волны мобилизации. По его словам, новые волны мобилизации возможны только при одном условии — если в конфликт на Украине вступят другие государства. Нынешних призывников хватит для выполнения задач в рамках спецоперации, сказал он.