Путин призвал не превращать в рутину заботу о семьях мобилизованных

Президент Путин заявил, что забота о семьях мобилизованных не должна превращаться в рутину

Забота о семьях призванных в рамках частичной мобилизации не должна превращаться в рутину. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

«Я знаю, что у вас здесь организована работа, просто чтобы это не было забыто, не превратилось в какую-то рутину. Имейте в виду. Это важное направление нашей общей работы», — сказал глава государства на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

Он также указал на необходимость продолжения работы по поддержке семей военнослужащих, которые выполняют свой долг перед отечеством.

Ранее депутат Госдумы от «Новых людей» Олег Леонов предложил премьер-министру России Михаилу Мишустину поддержать семьи мобилизованных россиян новым способом и завести им дополнительные банковские карты для передачи денег родственникам.

О начале в стране частичной мобилизации президент России Владимир Путин сообщил 21 сентября. О завершении в России частичной мобилизации 28 октября Путину доложил Сергей Шойгу. По его словам, цель частичной мобилизации — набрать 300 тысяч военных — была выполнена.