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20:02, 1 ноября 2022Россия

Путин призвал не превращать в рутину заботу о семьях мобилизованных

Президент Путин заявил, что забота о семьях мобилизованных не должна превращаться в рутину
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Забота о семьях призванных в рамках частичной мобилизации не должна превращаться в рутину. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

«Я знаю, что у вас здесь организована работа, просто чтобы это не было забыто, не превратилось в какую-то рутину. Имейте в виду. Это важное направление нашей общей работы», — сказал глава государства на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

Он также указал на необходимость продолжения работы по поддержке семей военнослужащих, которые выполняют свой долг перед отечеством.

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Ранее депутат Госдумы от «Новых людей» Олег Леонов предложил премьер-министру России Михаилу Мишустину поддержать семьи мобилизованных россиян новым способом и завести им дополнительные банковские карты для передачи денег родственникам.

О начале в стране частичной мобилизации президент России Владимир Путин сообщил 21 сентября. О завершении в России частичной мобилизации 28 октября Путину доложил Сергей Шойгу. По его словам, цель частичной мобилизации — набрать 300 тысяч военных — была выполнена.

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Никита Абрамов
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