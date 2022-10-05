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Кремль пообещал помочь регионам решить проблемы с выплатами мобилизованным

Кремль пообещал помочь регионам решить проблемы с выплатами допсредств мобилизованным

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Возможные проблемы регионов с выплатами дополнительных средств мобилизованным гражданам будут решаться с помощью федерального центра. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает в среду, 5 октября, «Интерфакс».

«У некоторых регионов есть резерв прочности, у некоторых он минимальный или его нет», — пояснил он, отметив, что такие ситуации могут возникать, «потому что это дополнительные расходы».

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Ранее сообщалось, что в Крыму добровольцы, которые приходят в военкоматы после объявления частичной мобилизации, получат наравне с мобилизованными единовременные выплаты в размере 200 тысяч рублей. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов.

О начале частичной мобилизации президент России Владимир Путин сообщил 21 сентября. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

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Игорь Дмитров
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