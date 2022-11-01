В России исключили выплаты мобилизованным при оценке нуждаемости их семей

Доходы мобилизованных россиян не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей

Доходы мобилизованных россиян не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения мер социальной поддержки. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что помощь от государства получают семьи, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. Речь идет о пособии беременным женщинам, вставшим на учет на ранних сроках, ежемесячных выплатах на детей от 3 до 7 лет включительно и от 8 до 17 лет, а также выплатах в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка, социальных контрактах, подчеркнули в правительстве.

Подписание соответствующего постановления позволит сохранить предоставляемые меры социальной поддержки нуждающимся семьям на прежнем уровне, уточнили в кабмине.

Ранее стало известно, что военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, будут получать не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц. Выплаты будут начисляться с момента зачисления в списки личного состава воинской части и вне зависимости от места ее нахождения, в том числе за период подготовки и обучения военного.