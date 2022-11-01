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19:12, 1 ноября 2022Россия

В Госдуме опровергли информацию о новой волне мобилизации в России

Депутат Госдумы Соболев заявил, что в России не стоит ждать новой волны мобилизации

Фото: AP

В России не стоит ждать новой волны мобилизации. Об этом, опровергая сообщения СМИ о дополнительном призыве в зону специальной военной операции (СВО), заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, пишет Ura.ru в Telegram-канале.

По его словам, новые волны мобилизации возможны только при одном условии — если в конфликт на Украине вступят другие государства. Нынешних призывников хватит для выполнения задач в рамках спецоперации, сообщил Соболев.

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Депутат Госдумы рассказал, что некоторые соединения, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, до сих пор проходят боевое слаживание на специальных полигонах. В связи с тем, что еще не все мобилизованные отправлены на поле боя, о новом призыве говорить нет смысла, подчеркнул парламентарий.

28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации — призыв велся с 21 сентября. Министр отчитался о мобилизации 300 тысяч человек. Впоследствии он сообщал, что в зону боевых действий отправили 87 из 300 тысяч призывников.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России не будет нового этапа призыва после завершения частичной мобилизации. Он подчеркнул, что в вопросе окончания частичной мобилизации «точка поставлена», указ о ее завершении не нужен.

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Анастасия Шейкина
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