Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:50, 1 ноября 2022Россия

В Кремле оценили необходимость нового этапа мобилизации в России

Пресс-секретарь президента Песков заявил, что в России не будет нового этапа мобилизации
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Гунеев / Reuters

В России не будет нового этапа призыва после завершения частичной мобилизации. Об этом, отвечая на вопрос о новом мобилизационном задании, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС

Песков подчеркнул, что в указе президента Путина о частичной мобилизации говорится о призыве 300 тысяч человек. «Этот указ выполнен», — сказал пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос журналистов, может ли в случае необходимости начаться новая мобилизация на основе старого документа.

Материалы по теме:
«Опасно просто их присутствие там» Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
«Опасно просто их присутствие там»Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
24 октября 2022
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически» Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически»Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
28 сентября 2022

По словам официального представителя Кремля, в вопросе окончания частичной мобилизации «точка поставлена», указ о ее завершении не нужен.

28 октября Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации — призыв велся с 21 сентября. Министр отчитался о мобилизации 300 тысяч человек. Впоследствии министр обороны сообщал, что в зону боевых действий отправили 87 из 300 тысяч призывников.

31 октября Минобороны заявило, что мероприятия по подготовке и вручению повесток в России в рамках частичной мобилизации прекращены. Всему личному составу военных комиссариатов, задействованному для обеспечения мобилизации, предписали вернуться к выполнению обязанностей в штатном режиме.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Кремль высказался об указе о завершении частичной мобилизации
Определены районы Москвы с подорожавшим жильем
В Москве закрылись все летние веранды
Кендалл Дженнер нарядилась в опозоривший ее в сети овощ
В VK рассказали о новой функции
Бывшая стюардесса раскрыла «неприглядные стороны» работы бортпроводников
Латвия задумалась о судьбе российских нефтепроводов
В Кремле заявили о выполнении указа президента о мобилизации
Умер заслуженный артист России Евгений Калашник
Основатель ЧВК «Вагнер» назвал своих критиков тварями с «розовыми жопами»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.