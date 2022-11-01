В Кремле оценили необходимость нового этапа мобилизации в России

Пресс-секретарь президента Песков заявил, что в России не будет нового этапа мобилизации

В России не будет нового этапа призыва после завершения частичной мобилизации. Об этом, отвечая на вопрос о новом мобилизационном задании, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС

Песков подчеркнул, что в указе президента Путина о частичной мобилизации говорится о призыве 300 тысяч человек. «Этот указ выполнен», — сказал пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос журналистов, может ли в случае необходимости начаться новая мобилизация на основе старого документа.

По словам официального представителя Кремля, в вопросе окончания частичной мобилизации «точка поставлена», указ о ее завершении не нужен.

28 октября Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации — призыв велся с 21 сентября. Министр отчитался о мобилизации 300 тысяч человек. Впоследствии министр обороны сообщал, что в зону боевых действий отправили 87 из 300 тысяч призывников.

31 октября Минобороны заявило, что мероприятия по подготовке и вручению повесток в России в рамках частичной мобилизации прекращены. Всему личному составу военных комиссариатов, задействованному для обеспечения мобилизации, предписали вернуться к выполнению обязанностей в штатном режиме.