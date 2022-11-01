В Кремле заявили о выполнении указа президента о мобилизации

Песков заявил, что указ президента Путина о мобилизации 300 тысяч россиян выполнен

В указе президента России Владимира Путина шла речь о призыве в рамках частичной мобилизации 300 тысяч человек. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, сохраняет ли документ свою силу, представитель Кремля напомнил, что указанное в нем число мобилизованных уже было призвано. «Соответственно, этот указ выполнен», — заключил он.

Песков также сообщил, что Путин провел консультации с юристами, по итогам которых стало понятно, что в отдельном указе о завершении частичной мобилизации в стране необходимости нет.

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту о выполнении задания по призыву 300 тысяч человек в рамках частичной мобилизации. Он добавил, что добровольцы по-прежнему могут принять участие в спецоперации.

31 октября Минобороны также заявило о прекращении вручения повесток по частичной мобилизации. Личному составу военных комиссариатов поручили вернуться к выполнению обязанностей в штатном режиме.

