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14:08, 1 ноября 2022Россия

В Кремле заявили о выполнении указа президента о мобилизации

Песков заявил, что указ президента Путина о мобилизации 300 тысяч россиян выполнен

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

В указе президента России Владимира Путина шла речь о призыве в рамках частичной мобилизации 300 тысяч человек. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, сохраняет ли документ свою силу, представитель Кремля напомнил, что указанное в нем число мобилизованных уже было призвано. «Соответственно, этот указ выполнен», — заключил он.

Песков также сообщил, что Путин провел консультации с юристами, по итогам которых стало понятно, что в отдельном указе о завершении частичной мобилизации в стране необходимости нет.

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту о выполнении задания по призыву 300 тысяч человек в рамках частичной мобилизации. Он добавил, что добровольцы по-прежнему могут принять участие в спецоперации.

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31 октября Минобороны также заявило о прекращении вручения повесток по частичной мобилизации. Личному составу военных комиссариатов поручили вернуться к выполнению обязанностей в штатном режиме.

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Константин Лысяков
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