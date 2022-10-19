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20:26, 19 октября 2022Россия

Президент поручил взять под контроль поддержку семей мобилизованных

Президент России Владимир Путин поручил взять под контроль поддержку семей мобилизованных

Фото: Сергей Петров / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин заявил, что Народному фронту, движению «Мы вместе» и волонтерам поручено взять под контроль оказание всесторонней поддержки семьям мобилизованных.

«Также поручаю главам регионов совместно с Народным фронтом, движением "Мы вместе", волонтерами взять под контроль оказание всесторонней поддержки семьям, чьи родные призваны на военную службу по мобилизации — детям, родителям, жёнам, близким людям всех наших защитников», — сказал Путин на заседании Совета безопасности РФ, сообщает РИА Новости.

Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек — то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.

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Татьяна Романова
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