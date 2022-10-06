В СПЧ заявили о проблемах с выплатами мобилизованным

Член СПЧ Кабанов заявил, что некоторые мобилизованные так и не получили обещанные выплаты

Начало событий в новости Российский регион заявил о нехватке денег на выплаты мобилизованным

Некоторые российские мобилизованные до сих пор не получили обещанные им региональными властями единоразовые и регулярные выплаты. Об этом заявил член Совета по правам человека при президенте Кирилл Кабанов на пресс-конференции «Частичная мобилизация: практические и юридические аспекты». Трансляция выступления Кабанова велась на портале пресс-центра МИА «Россия сегодня».

По словам общественника, он лично общался с призванными по мобилизации, и они признавались ему, что выплат так и не получили.

«Все [регионы] сделали заявления: в каком-то регионе обещали по 100 тысяч рублей выплачивать, в каком-то 200 тысяч рублей. Я спрашивал у мобилизованных, мне говорят: "Мы деньги не получили"», — заявил Кабанов.

Ранее сообщалось, что жителям Подмосковья, мобилизованным после 21 сентября, заплатят по 200 тысяч рублей. Выплаты обещали и другие регионы, однако позже глава Омской области Александр Бурков признался, что регион испытывает трудности с выделением средств на единовременную выплату мобилизованным жителям из-за низкой бюджетной обеспеченности.

В Кремле обещали, что возможные проблемы регионов с выплатами дополнительных средств мобилизованным гражданам будут решаться с помощью федерального центра.

О начале частичной мобилизации президент России Владимир Путин сообщил 21 сентября.