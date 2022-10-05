Мобилизованным жителям Подмосковья пообещали заплатить по 200 тысяч рублей

Губернатор Подмосковья Воробьев заявил, что мобилизованным заплатят по 200 тысяч рублей

Жителям Подмосковья, мобилизованным после 21 сентября, заплатят по 200 тысяч рублей. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Он пообещал, что единовременные выплаты поступят призывникам после первой зарплаты.

Воробьев добавил, что дети мобилизованных и добровольцев из Подмосковья получат приоритет при зачислении в детский сад и будут посещать его бесплатно. Школьники также будут обеспечены бесплатными завтраками и обедами и смогут бесплатно посещать кружки, секции и продленку.

Губернатор подчеркнул, что власти Подмосковья прикрепили к каждому пункту призыва консультанта, которые помогают в решении социальных вопросов, а также оказывают необходимую поддержку призывникам и их одиноким пожилым родителям. Кроме того, Воробьев напомнил о круглосуточной горячей линии по номеру 122.

Ранее указ о мерах дополнительной социальной поддержки семей мобилизованных граждан подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Женам и детям трудоспособного возраста столичное правительство окажет помощь в поиске работы. О единовременных выплатах в размере 200 тысяч рублей добровольцам и мобилизованным гражданам также заявлял глава Крыма Сергей Аксенов.

В свою очередь, губернатор Омской области Александр Бурков заявил о нехватке денег на аналогичные выплаты. По его словам, дефицит бюджета региона составляет 12 миллиардов рублей. В Кремле пообещали помочь таким регионам. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что проблема с выплатами будет решаться с помощью федерального центра.