Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Мобилизованным жителям Подмосковья пообещали заплатить по 200 тысяч рублей

Губернатор Подмосковья Воробьев заявил, что мобилизованным заплатят по 200 тысяч рублей

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Жителям Подмосковья, мобилизованным после 21 сентября, заплатят по 200 тысяч рублей. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Он пообещал, что единовременные выплаты поступят призывникам после первой зарплаты.

Воробьев добавил, что дети мобилизованных и добровольцев из Подмосковья получат приоритет при зачислении в детский сад и будут посещать его бесплатно. Школьники также будут обеспечены бесплатными завтраками и обедами и смогут бесплатно посещать кружки, секции и продленку.

Губернатор подчеркнул, что власти Подмосковья прикрепили к каждому пункту призыва консультанта, которые помогают в решении социальных вопросов, а также оказывают необходимую поддержку призывникам и их одиноким пожилым родителям. Кроме того, Воробьев напомнил о круглосуточной горячей линии по номеру 122.

Материалы по теме:
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически» Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически»Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
28 сентября 2022
Что значат записи в военном билете: категории запаса, расшифровка ВУС и нужная специальность
Что значат записи в военном билете:категории запаса, расшифровка ВУС и нужная специальность
24 сентября 2022

Ранее указ о мерах дополнительной социальной поддержки семей мобилизованных граждан подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Женам и детям трудоспособного возраста столичное правительство окажет помощь в поиске работы. О единовременных выплатах в размере 200 тысяч рублей добровольцам и мобилизованным гражданам также заявлял глава Крыма Сергей Аксенов.

В свою очередь, губернатор Омской области Александр Бурков заявил о нехватке денег на аналогичные выплаты. По его словам, дефицит бюджета региона составляет 12 миллиардов рублей. В Кремле пообещали помочь таким регионам. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что проблема с выплатами будет решаться с помощью федерального центра.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Российский генерал указал Генштабу на «главную проблему» армии
Названы способы снизить риск появления опасных болезней в старости
Объяснена опасность для США от сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти
Полная блогерша повторила наряд Оливии Родриго и затмила ее
Названы самые бюджетные пляжные направления для отдыха в ноябрьские праздники
Навка отреагировала на перепалку Ягудина и Плющенко
В США назвали пророссийским решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи
ЕС назвал условие дипломатического решения по Украине
Мобилизованным жителям Подмосковья пообещали заплатить по 200 тысяч рублей
Автомобили Tesla лишились важной детали
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.