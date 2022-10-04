Российский регион заявил о нехватке денег на выплаты мобилизованным

Глава Омской области: регион испытывает трудности с выделением средств мобилизованным

Омская область испытывает трудности с выделением средств на единовременную выплату мобилизованным жителям из-за низкой бюджетной обеспеченности, заявил глава региона Александр Бурков, его слова о нехватке денег приводит ТАСС.

У Омской области дефицит бюджета составляет 12 миллиардов рублей. «Мы еще не понимаем, за счет чего нам выплачивать заработную плату. И, конечно, эта проблема с отсутствием средств на единовременные выплаты очень больная. Конечно, мы будем искать какой-то механизм решения», — заявил Бурков.

Также, по его словам, власти региона договорились с военкоматами, чтобы дать время мобилизованным на переоформление бизнеса. В настоящее время по уровню бюджетной обеспеченности Омская область сместилась с 29-го на 51-е место, заявил губернатор.

В начале сентября стало известно, что несколько российских банков начали выдавать карты для зачисления денежного довольствия россиянам, призванным по частичной мобилизации, однако на практике с их выдачей начались проблемы.