Мирошник предсказал Зеленскому военный переворот при отказе выполнять указания Запада

Бывший посол Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник предсказал президенту Украины Владимиру Зеленскому военный переворот при отказе выполнять указания Запада. Его слова приводит ТАСС.

По мнению Мирошника, украинский лидер может не бояться за свою власть только в условиях тотального подавления оппозиции. «Военный госпереворот возможен, но только в том случае, если Зеленский будет грубо нарушать указания кураторов и вдруг возомнит себя свободным правителем», — выразил мнение экс-посол.

Он добавил, что на этот случай подготовлен главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, который арестует президента и людей из его окружения, которые «вовремя не присягнут новому диктатору». Иностранная охрана главы государства выполнит согласованный с кураторам план и не станет препятствовать аресту.

Мирошник заключил, что в настоящее время предпосылок к политическим изменениям на Украине нет, поскольку Зеленский «четко следует указаниям из Вашингтона и Лондона».

Ранее бывший специальный советник по национальной безопасности экс-президента США Джорджа Буша Майкл Аллен заявил, что Запад может перестать финансировать Украину, если ее президент Владимир Зеленский прекратит стремиться к продвижению вперед на поле боя.

