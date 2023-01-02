В США назвали условие прекращения финансирования Украины

Экс-советник Буша: Запад перестанет спонсировать Киев без успехов в продвижении на фронте

Запад может перестать финансировать Украину, если ее президент Владимир Зеленский прекратит стремиться к продвижению вперед на поле боя. Такое мнение выразил бывший специальный советник по национальной безопасности экс-президента США Джорджа Буша Майкл Аллен в эфире телеканала Fox News.

По его словам, украинский лидер понимает необходимость «продолжать давить педаль газа». В противном случае Запад откажется предоставлять Киеву финансовую помощь. «На данный момент никто не хочет идти на компромиссы», — подчеркнул Аллен.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль раскрыл объем помощи Киеву от Запада. По его словам, Украина за десять месяцев 2022 года получила свыше 31 миллиарда долларов.

В декабре 2022 года Владимир Зеленский заявил, что главной целью конфликта с Россией является восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года. Еще одной целью боевых действий Зеленский назвал получение Украиной «новых гарантий безопасности», что должно вылиться в реформу международных организаций, которые «должны гарантировать мир, но не способны это сделать».