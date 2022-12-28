Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:59, 28 декабря 2022Бывший СССР

Зеленский назвал главную цель противостояния с Россией

Владимир Зеленский назвал восстановление целостности Украины целью конфликта с Россией

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Главной целью конфликта с Россией является восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, пишет издание «Страна.ua».

По словам политика, также власти намерены по итогам противостояния вернуть домой всех украинских военнопленных. Пока им, как утверждает глава государства, удалось обменять 1456 из них.

Еще одной целью боевых действий Зеленский назвал получение Украиной «новых гарантий безопасности», что должно вылиться в реформу международных организаций, которые «должны гарантировать мир, но не способны это сделать».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если Киев не захочет «подобру-поздорову» принять требования Москвы о завершении конфликта, «вопрос решит российская армия». Он заверил, что украинские власти могут в любой момент «прекратить бессмысленное сопротивление», но избегают этого.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Устроивший стрельбу в пермском вузе Тимур Бекмансуров получил пожизненный срок
Создан смартфон с рекордной зарядкой
Москвичи бросились сдавать квартиры
Грабитель напал на продавца секс-шопа ради восьми тысяч рублей из кассы
Ведущий «Дома-2» рассказал об операции на позвоночник
Назван лучший арбитр чемпионата мира по футболу в Катаре
Зеленский назвал главную цель противостояния с Россией
Модель с лицом Пенелопы Крус осталась с внешностью Дональда Дака из-за филлеров
Ким Кардашьян рассказала о «чертовски тяжелом» воспитании детей с Канье Уэстом
Зеленский назвал Украину лидером свободного мира
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.