Зеленский назвал главную цель противостояния с Россией

Владимир Зеленский назвал восстановление целостности Украины целью конфликта с Россией

Главной целью конфликта с Россией является восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, пишет издание «Страна.ua».

По словам политика, также власти намерены по итогам противостояния вернуть домой всех украинских военнопленных. Пока им, как утверждает глава государства, удалось обменять 1456 из них.

Еще одной целью боевых действий Зеленский назвал получение Украиной «новых гарантий безопасности», что должно вылиться в реформу международных организаций, которые «должны гарантировать мир, но не способны это сделать».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если Киев не захочет «подобру-поздорову» принять требования Москвы о завершении конфликта, «вопрос решит российская армия». Он заверил, что украинские власти могут в любой момент «прекратить бессмысленное сопротивление», но избегают этого.