Лавров призвал демилитаризовать Украину «подобру-поздорову», пригрозив российской армией

Предложения России по демилитаризации и денацификации подконтрольных Киеву земель и устранению угроз безопасности лучше выполнить «подобру-поздорову». Об этом в интервью ТАСС заявил глава МИД России Сергей Лавров.

В противном случае, предупредил он, «вопрос решит российская армия». Он добавил, что Киеву хорошо известны требования Москвы.

Также Лавров рассказал, что в вопросе продолжительности конфликта мяч находится на стороне Украины и Вашингтона. «Они в любой момент могут прекратить бессмысленное сопротивление», — отметил министр.

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с 24 февраля 2022 года. Ее целями являются защита Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.