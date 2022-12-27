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02:01, 27 декабря 2022Мир

Лавров призвал демилитаризовать Украину «подобру-поздорову»

Лавров призвал демилитаризовать Украину «подобру-поздорову», пригрозив российской армией
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Предложения России по демилитаризации и денацификации подконтрольных Киеву земель и устранению угроз безопасности лучше выполнить «подобру-поздорову». Об этом в интервью ТАСС заявил глава МИД России Сергей Лавров.

В противном случае, предупредил он, «вопрос решит российская армия». Он добавил, что Киеву хорошо известны требования Москвы.

Также Лавров рассказал, что в вопросе продолжительности конфликта мяч находится на стороне Украины и Вашингтона. «Они в любой момент могут прекратить бессмысленное сопротивление», — отметил министр.

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с 24 февраля 2022 года. Ее целями являются защита Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.

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Марина Совина
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