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15:33, 3 января 2023Россия

В отеле Москвы обнаружили лежащую на кровати мумию женщины

В отеле в центре Москвы обнаружили лежащую на кровати мумию 34-летней женщины в белье

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В отеле Vertical Boutique в центре Москвы обнаружили мумифицированное тело женщины. Об этом во вторник, 3 января, сообщают «Известия» со ссылкой на информированный источник.

Собеседник издания уточнил, что тело женщины в нижнем белье находилось на кровати. Выяснилось, что погибшей оказалась 34-летняя жительница Тюмени.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также выясняется, сколько времени труп пролежал в номере отеля.

В ноябре сообщалось, что в Екатеринбурге коммунальщики обнаружили в квартире жилого дома труп россиянки, которая умерла несколько лет назад. Тело женщины было найдено во время проверки газового оборудования и за прошедшие годы успело мумифицироваться.

Хозяйка квартиры на улице Коминтерна пропала несколько лет назад — тогда местные жители обратились за помощью к участковому и в коммунальные службы. Россиянку так и не нашли, но в апреле 2022 года ее квартирой заинтересовались сотрудники газовой службы, которые не смогли попасть внутрь с проверкой и подали в суд, чтобы получить разрешение на вскрытие помещения.

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Игорь Дмитров
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