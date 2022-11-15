Коммунальщики нашли в квартире мумию умершей несколько лет назад россиянки

В Екатеринбурге коммунальщики нашли мумию женщины, пролежавшую в квартире несколько лет

В Екатеринбурге коммунальщики обнаружили в квартире жилого дома труп россиянки, которая умерла несколько лет назад. Тело женщины было найдено во время проверки газового оборудования и за прошедшие годы успело мумифицироваться, сообщает информационный портал Е1.

Хозяйка квартиры на улице Коминтерна пропала несколько лет назад — тогда местные жители обратились за помощью к участковому и в коммунальные службы. Россиянку так и не нашли, но в апреле 2022 года ее квартирой заинтересовались сотрудники газовой службы, которые не смогли попасть внутрь с проверкой и подали в суд, чтобы получить разрешение на вскрытие помещения.

«11 ноября вскрыли квартиру коммунальные службы. Когда они зашли, решили посмотреть, что происходит в комнатах. Открыли дверь и увидели мумифицированное тело. Квартиру опечатали, но трупный запах такой силы, что в подъезде просто невозможно находиться. В управляющей компании мне сказали, что нужно разрешение на вскрытие и обработку квартиры», — рассказала соседка погибшей женщины.

В полиции сообщили, что россиянка была преклонного возраста. Тело женщины отправили на судмедэкспертизу.

Ранее сообщалось, что москвич несколько месяцев жил в квартире с разлагающимся трупом собственной матери. Все это время женщина лежала в соседней комнате.