Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:18, 3 января 2023Россия

В ЛНР сообщили о существенных потерях ВСУ

Майор НМ ЛНР Филипоненко сообщил об уничтожении 1 танка, 4 БПЛА и 2 бронетранспортеров ВСУ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли существенные потери в живой силе и военной технике, сообщает официальный представитель Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) майор Иван Филипоненко. Его слова приводит Telegram-канал ведомства.

По его словам, подразделения НМ ЛНР уничтожили до 70 человек личного состава ВСУ, а также один танк и два бронетранспортера украинских войск. Кроме того, ликвидированы четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) и 11 единиц специальной автомобильной техники.

Майор также заявил, что украинские военные продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру в республике. В частности, за прошедшие сутки ВСУ обстреляли Рубежное, выпустив два снаряда из американских артиллерийских орудий 155-милиметрового калибра.

Филипоненко уточнил, что в результате обстрела ранен подросток 14 лет и женщина 1964 года рождения. Кроме того, поврежден многоквартирный жилой дом.

Ранее сообщалось о сложностях продвижения войск России в Артемовске Донецкой народной республики (ДНР). Отмечается, что ВСУ возвели в городе «пятьсот линий обороны», поэтому российские военные борются за каждый дом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Раскрыты подробности обмена пленными с участием бойцов «Азова» и Медведчука
В Киеве сообщили об аварийных отключениях электричества
Каждый третий россиянин запланировал сменить работу в новом году
Игрок в американский футбол пережил остановку сердца во время матча
Диетолог раскрыла способ не набрать лишний вес в новогодние праздники
В ЛНР сообщили о существенных потерях ВСУ
Правительство утвердило программу льготной ипотеки для новых регионов
Немецкого журналиста ранили на Украине
На Украине пригрозили тюрьмой похитителю граффити Бэнкси
Украинцу предъявили обвинение за попытку украсть граффити Бэнкси
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.