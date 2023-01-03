В ЛНР сообщили о существенных потерях ВСУ

Майор НМ ЛНР Филипоненко сообщил об уничтожении 1 танка, 4 БПЛА и 2 бронетранспортеров ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли существенные потери в живой силе и военной технике, сообщает официальный представитель Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) майор Иван Филипоненко. Его слова приводит Telegram-канал ведомства.

По его словам, подразделения НМ ЛНР уничтожили до 70 человек личного состава ВСУ, а также один танк и два бронетранспортера украинских войск. Кроме того, ликвидированы четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) и 11 единиц специальной автомобильной техники.

Майор также заявил, что украинские военные продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру в республике. В частности, за прошедшие сутки ВСУ обстреляли Рубежное, выпустив два снаряда из американских артиллерийских орудий 155-милиметрового калибра.

Филипоненко уточнил, что в результате обстрела ранен подросток 14 лет и женщина 1964 года рождения. Кроме того, поврежден многоквартирный жилой дом.

Ранее сообщалось о сложностях продвижения войск России в Артемовске Донецкой народной республики (ДНР). Отмечается, что ВСУ возвели в городе «пятьсот линий обороны», поэтому российские военные борются за каждый дом.