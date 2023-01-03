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08:19, 3 января 2023Россия

Пригожин рассказал о сложностях продвижения войск России в Артемовске

Пригожин: продвижение российских войск в Артемовске осложняется 500 линиями обороны ВСУ

В Артемовске (украинское название — Бахмут) Вооруженными силами Украины (ВСУ) создано «пятьсот линий обороны», поэтому продвижение российский войск идет с большим трудом. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал бизнесмен, основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Артемовск — это крепость в каждом доме. За каждый дом ребята бодаются, иногда не один день. Иногда неделями за один дом», — заявил бизнесмен, пояснив, что после взятия очередного дома нельзя говорить о прорыве обороны украинских военных.

«А за этим домом еще новая оборона, и не одна. И таких линий обороны сколько в Артемовске? Если сказать 500 — наверное, не ошибемся», — продолжил Пригожин, отметив, что новый рубеж обороны встречается каждые десять метров.

Ранее Евгений Пригожин обратился в МВД с просьбой проверить луганский морг из-за задержки выдачи тел погибших бойцов ЧВК «Вагнер» в ходе спецоперации на Украине.

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Марина Совина
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