Netflix отказался продлевать сериал «1899» на новый сезон

Создатели сериала «1899» сообщили, что Netflix решил закрыть шоу после первого сезона

Стриминговая платформа Netflix отказалась продлевать сериал «1899» на новый сезон. Об этом сообщили создатели шоу Баран Бо Одар и Янтье Фризе в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Изначально авторы планировали завершить историю на третьем сезоне, однако Netflix принял решение закрыть сериал после первого. Причины данного решения не раскрываются.

Создатели сериала попросили прощения у поклонников. «Мы знаем, что это разочарует миллионы наших фанатов, но хотим от всего сердца поблагодарить их за то, что они были частью этого замечательного приключения. Мы любим вас, не забывайте это», — написали они.

Ранее писательница Мэри Каньин из Сан-Паулу, Бразилия, обвинила Netflix в нарушении авторских прав. По ее словам, сериал «1899» похож на ее графический роман «Черная тишина» (Black Silence) 2016 года. Она отметила, что в шоу поднимается тема с пирамидами, описанными в ее произведении. Каньин также обвинила сервис в том, что он использовал в сериале некоторые детали из сюжета ее книги, включая эпизоды со смертью героев.