В сериале 1899 от Netflix обнаружили плагиат

Писательница из Бразилии обвинила Netflix в нарушении авторских прав в сериале 1899

Платформу Netflix обвинили в нарушении авторских прав. Об этом пишет The Daily Mail.

Так, писательница Мэри Каньин из Сан-Паулу, Бразилия, написала в своем Twitter, что новый сериал от Netflix 1899 похож на ее графический роман «Черная тишина» (Black Silence) 2016 года. По ее словам, в шоу поднимается тема с пирамидами, описанными в ее произведении. Каньин также обвинила сервис в том, что он использовал в сериале некоторые детали из сюжета ее книги, включая эпизоды со смертью героев. Писательница отметила, что ее сердце было «разбито», когда она обнаружила, что ее работу используют подобным образом, отметив, что Netflix не связывался с ней перед съемками шоу и не получал никакого разрешения на запуск проекта.

Продюсер 1899 Янтье Фризе в ответ на обвинения в плагиате написала в соцсетях, что сериал представляет собой оригинальную историю, и что в нем нет плагиата. «До этого момента мы даже не знали о существовании романа [Черная тишина]. Почти два года мы потом и кровью работали над созданием 1899. Это оригинальный сюжет, в его основе нет никакого произведения», — заявила она.

Ранее режиссер Квентин Тарантино ответил на обвинения рэпера Канье Уэста в плагиате.