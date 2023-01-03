Британский премьер пообещал Украине новое оружие

Премьер Великобритании Сунак пообещал Украине новые поставки военной техники

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал предоставить Украине новые поставки военной техники в ближайшие недели и месяцы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьерской канцелярией.

Так, британский премьер провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Украина может рассчитывать на то, что Соединенное Королевство продолжит оказывать ей долгосрочную поддержку, что продемонстрировала недавняя отправка на Украину 1000 зенитных ракет», — говорится в сообщении.

Кроме того, проводится работа, которая направлена на передачу Украине дополнительной военной техники, чтобы обеспечить ее победу на поле боя.

Ранее Сунак в своем новогоднем обращении заявил, что страна продолжит сталкиваться с экономическими проблемами в 2023 году. По словам политика, конфликт на Украине оказал «глубокое экономическое воздействие» и отразились на жизни жителей Британии. Премьер добавил, что «самым уязвимым» окажут поддержку в связи с ростом расходов на электроэнергию.