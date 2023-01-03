Несколько десятков рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

«Яндекс.Расписание»: в аэропортах Москвы 3 января отменили или задержали 63 рейса

Во вторник, 3 января, в аэропортах Москвы было отменено и задержано несколько десятков рейсов. Информация об этом появилась на сайте онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

По состоянию на 17:51 по московскому времени, в общей сложности задержали или отменили 63 рейса. Во Внуково отменили один рейс и задержали 15. Наибольшее число задержек пришлось на Домодедово — 28 рейсов. Один рейс в авиагавани был отменен. В Шереметьево отменили восемь рейсов и задержали 10.

Днем 31 декабря в аэропортах Москвы задержали или отменили 97 рейсов. Тогда в Шереметьево отменили 61 рейс и шесть задержали. Во Внуково отменили вылеты пяти самолетов, девять рейсов были задержаны. О причине массового изменения времени вылета самолетов тогда не сообщалось.