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12:05, 31 декабря 2022Путешествия

Почти сто рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

«Яндекс.Расписание»: в аэропортах Москвы 31 декабря отменили или задержали 97 рейсов

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

В субботу, 31 декабря, в аэропортах Москвы по состоянию на 12:00 задержали или отменили 97 рейсов. Информация об этом появилась на сайте онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Так, в Шереметьево отменили 61 рейс и шесть задержали. Во Внуково отменили вылеты пяти самолетов, девять рейсов задержано. Кроме того, один рейс отменен и 15 задержано в Домодедово. Информация о сбоях в Жуковском не поступала. О причине массового изменения времени вылета самолетов не сообщается.

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Константин Лысяков
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