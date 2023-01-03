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10:21, 3 января 2023Забота о себе

Диетолог раскрыла способ не набрать лишний вес в новогодние праздники

Врач Тихомирова: чтобы не набрать вес в праздники, необходимо устроить разгрузочные дни

Фото: Element5 Digital / Unsplash

Чтобы оставаться в форме в новогодние праздники, необходимо позволить себе есть все, что хочется, в течение нескольких дней, а потом определить для себя разгрузочные дни. Способ не набрать лишний вес в этот период в беседе с «Известиями» раскрыла врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

Врач уточнила, что употребление большого количества соленой, сладкой и жирной пищи приводит к задержке жидкости в организме. Ситуация усугубляется, когда человек мало двигается.

«Сидеть и смотреть, как все едят и пьют, и ограничивать себя в любимой еде невозможно, поэтому, если мы хотим весело поесть, встретить Новый год и не набрать лишних килограммов, стоит заранее с собой договориться — позволить себе пару дней есть все, что хочется, а потом устроить разгрузочный день и поменьше есть, пока вес не вернется в норму», — посоветовала Тихомирова.

Диетолог также рекомендовала больше двигаться в праздничные дни, а через несколько дней после встречи Нового года приступить к занятию спортом.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что в день рекомендуется съедать не больше четырех мандаринов в дневное время суток, но необходимо учитывать индивидуальные особенности организма, способность усваивать большие объемы клетчатки, реакцию на кислоты, аллергические реакции и прочее.

Нина Ташевская
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