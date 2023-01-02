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06:01, 2 января 2023Забота о себе

Диетолог назвала допустимую дозу мандаринов

Диетолог Соломатина предупредила о вреде мандаринов для людей с болезнями ЖКТ

Фото: Shutterstock

В день рекомендуется съедать не больше четырех мандаринов в дневное время суток, но необходимо учитывать индивидуальные особенности организма, способность усваивать большие объемы клетчатки, реакцию на кислоты, аллергические реакции и прочее. Об этом «Ленте.ру» рассказала диетолог Елена Соломатина.

«Прежде всего, стоит учитывать, что у разных людей разные особенности организма. Тем, у кого есть заболевания, связанные с ЖКТ, такие как гастриты, язвы, панкреатиты, колиты цитрусовые не рекомендуются в принципе, ведь в них есть органические кислоты, обжигающие поврежденную слизистую», — предупредила диетолог.

Также, по ее словам, осторожней следует быть тем, кто чувствителен к клетчатке, которая в большом количестве содержится в мандаринах.

Для обычного человека, по ее словам, в среднем рекомендуется съедать около четырех мандаринов в день утром и в обеденное время.

«Конечно, есть мандарины можно и вечером, но дело в том, что даже сам запах цитрусовых обладает тонизирующим эффектом, что может стать проблемой для людей, страдающих от бессонницы. Тем, кто с этим не сталкивался, есть мандарины можно в любое время суток», — заключила Соломатина.

Ранее Соломатина предупредила, что черная и красная икра могут быть вредны для людей со склонностью к аллергиям и тем, кто страдает от болезней сердца. В красной и черной икре, по ее словам, есть не только витамины, но также холестерин и соль, избыток которых нежелателен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями или гипертонией. «Раньше все любили приносить своим родным, которые оказались в больнице, красную или черную икру, чтобы якобы больной поскорее поправился. Но если речь идет, к примеру, о человеке в кардиологическом отделении, то лучше такие продукты оставить дома, ведь их прием лишь ухудшит состояние пациента», — посоветовала специалист.

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Наталия Белова
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