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22:51, 3 января 2023Мир

Доверие немцев к Шольцу и правительству снизилось вдвое

Forsa: доверие немцев к канцлеру Шольцу и правительству за 2022 год снизилось почти вдвое.

Фото: Pixabay

Доверие немцев к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и федеральному правительству за 2022 год снизилось почти вдвое. Об этом говорят результаты опроса социологической компании Forsa, передает ТАСС.

По информации опроса, доверие к посту федерального канцлера снизилось с 57 процентов в прошлом году до 33 процентов, федеральному правительству доверяют 34 процента респондентов, что на 22 процентных пункта меньше, чем годом ранее. При этом по итогам 2020 года доверие к экс-канцлеру ФРГ Ангеле Меркель составило 75 процентов.

Снижение доверие также наблюдается для парламента (37 процентов, на 13 процентных пункта меньше), федерального президента (63 процента, на 12 процентных пункта меньше), мэров городов (44 процента, минус 11 процентных пункта).

При этом политические партии и Евросоюз потеряли лишь 7 процентных пункта. В целом все важнейшие политические инстанции потеряли поддержку за год.

Ранее опрос показал, что жители Германии охвачены пессимизмом и опасениями за свое благосостояние. Отмечается, что на фоне роста расходов на электроэнергию и повышения стоимости жизни граждане ФРГ стали активнее экономить. Большое давление на людей оказывают инфляция и связанный с ней рост стоимости жизни.

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Марина Совина
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