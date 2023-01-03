Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:35, 3 января 2023Мир

Блинкен попросил главу МИД Израиля передать Лаврову послание

Times of Israel: Блинкен попросил главу МИД Израиля Коэна передать Лаврову свое послание

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен попросил главу МИД Израиля Эли Коэна передать свое послание министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Об этом сообщает The Times of Israel.

«Блинкен вчера попросил Коэна передать послания Лаврову, но не сказал, о чем они», — говорится в сообщении издания, которое ссылается на израильского дипломата.

По данным израильских журналистов, Киев хотел, чтобы Коэн сначала позвонил своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе. Однако, поскольку этого не произошло, теперь «есть вероятность того, что Кулеба откажется говорить с Коэном в обозримом будущем», указывает автор материала.

Ранее 3 января сообщалось, что Сергей Лавров поговорил с Эли Коэном. Отмечается, что глава российского внешнеполитического ведомства проинформировал своего израильского коллегу об отдельных аспектах ситуации на Украине в рамках проводимой Россией специальной военной операции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Игорь Дмитров
Обсудить
Последние новости
Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях для военных
Захарова высказалась об использующих лозунг «Слава Украине» в шутку
В ЛНР допустили переброску Киевом HIMARS в район Кременной
Анджелину Джоли заметили вместе со звездой сериала «Нормальные люди»
Путин поручил Минобороны помочь в создании фильмов о героях СВО
Психолог расписала стратегию построения целей на год вперед
Перестраховщики отказались иметь дело с Россией и Украиной
Блинкен попросил главу МИД Израиля передать Лаврову послание
В Госдуме отреагировали на предъявление СБУ подозрения российским военным
Путин поручил оказать помощь несовершеннолетним россиянам в новых регионах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.