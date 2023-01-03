Блинкен попросил главу МИД Израиля передать Лаврову послание

Times of Israel: Блинкен попросил главу МИД Израиля Коэна передать Лаврову свое послание

Государственный секретарь США Энтони Блинкен попросил главу МИД Израиля Эли Коэна передать свое послание министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Об этом сообщает The Times of Israel.

«Блинкен вчера попросил Коэна передать послания Лаврову, но не сказал, о чем они», — говорится в сообщении издания, которое ссылается на израильского дипломата.

По данным израильских журналистов, Киев хотел, чтобы Коэн сначала позвонил своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе. Однако, поскольку этого не произошло, теперь «есть вероятность того, что Кулеба откажется говорить с Коэном в обозримом будущем», указывает автор материала.

Ранее 3 января сообщалось, что Сергей Лавров поговорил с Эли Коэном. Отмечается, что глава российского внешнеполитического ведомства проинформировал своего израильского коллегу об отдельных аспектах ситуации на Украине в рамках проводимой Россией специальной военной операции.