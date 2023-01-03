Лавров рассказал главе МИД Израиля о ходе спецоперации

Лавров проинформировал главу МИД Израиля о ходе российской спецоперации на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров поговорил с израильским коллегой Эли Коэном, передает ТАСС.

Отмечается, что глава российского внешнеполитического ведомства проинформировал своего израильского коллегу об отдельных аспектах ситуации на Украине в рамках проводимой Россией специальной военной операции.

Ранее Коэн обозначил новую тактику Израиля в обсуждении положения военного конфликта на Украине. Он сказал, что теперь новое правительство страну будет обсуждать Украину «не так открыто».

Новое правительство Израиля во главе с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху присягнуло на власть 29 декабря. Известно, что он уже занимал пост премьера в 1996-1999-м и с 2009-го по 2021 год.