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17:12, 3 января 2023Мир

Лавров рассказал главе МИД Израиля о ходе спецоперации

Лавров проинформировал главу МИД Израиля о ходе российской спецоперации на Украине

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров поговорил с израильским коллегой Эли Коэном, передает ТАСС.

Отмечается, что глава российского внешнеполитического ведомства проинформировал своего израильского коллегу об отдельных аспектах ситуации на Украине в рамках проводимой Россией специальной военной операции.

Ранее Коэн обозначил новую тактику Израиля в обсуждении положения военного конфликта на Украине. Он сказал, что теперь новое правительство страну будет обсуждать Украину «не так открыто».

Новое правительство Израиля во главе с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху присягнуло на власть 29 декабря. Известно, что он уже занимал пост премьера в 1996-1999-м и с 2009-го по 2021 год.

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Виктория Кондратьева
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