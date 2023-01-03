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23:49, 3 января 2023Мир

Госдеп назвал сроки начала работы нового посла США в России

Госдеп сообщил, что новый посол США в России Трейси приступит к работе в ближайшие дни
Линн Трейси

Линн Трейси. Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, называя сроки начала работы нового посла США в России Линн Трейси, отметил, что она приступит к выполнению своих обязанностей в ближайшие дни, сообщает РИА Новости.

«В предстоящие дни, как мы ожидаем, она приступит к работе в качестве главы дипмиссии в Москве», — заявил официальный представитель Госдепа.

По его словам, США очень заинтересованы в поддержании открытыми каналов связи с Россией, отметив важность сохранения контактов в период напряженности.

Ранее обозреватель Робби Грамер рассказал, что США почти удвоили продажи вооружений странам НАТО в Европе из-за страха перед Россией. Он отметил, что украинский кризис заставил страны задуматься о наращивании вооружений, поэтому количество и стоимость заключенных контрактов резко возросли в текущем году.

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Марина Совина
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