Госдеп сообщил, что новый посол США в России Трейси приступит к работе в ближайшие дни

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, называя сроки начала работы нового посла США в России Линн Трейси, отметил, что она приступит к выполнению своих обязанностей в ближайшие дни, сообщает РИА Новости.

«В предстоящие дни, как мы ожидаем, она приступит к работе в качестве главы дипмиссии в Москве», — заявил официальный представитель Госдепа.

По его словам, США очень заинтересованы в поддержании открытыми каналов связи с Россией, отметив важность сохранения контактов в период напряженности.

Ранее обозреватель Робби Грамер рассказал, что США почти удвоили продажи вооружений странам НАТО в Европе из-за страха перед Россией. Он отметил, что украинский кризис заставил страны задуматься о наращивании вооружений, поэтому количество и стоимость заключенных контрактов резко возросли в текущем году.