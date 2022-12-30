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23:09, 30 декабря 2022Мир

США удвоили продажи вооружений странам НАТО из-за страха перед Россией

FP: США удвоили продажи вооружений странам НАТО в Европе из-за страха перед Россией
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Обозреватель Робби Грамер заявил, что США почти удвоили продажи вооружений странам НАТО в Европе из-за страха перед Россией. Своим мнением он поделился в статье для Foreign Policy.

По его словам, как украинский кризис заставил страны задуматься о наращивании вооружений, поэтому количество и стоимость заключенных контрактов возросли резко возросли в текущем году.

Так, в 2022 году количество сделок США с союзникам по Североатлантическому альянсу увеличилось до 24 с учетом Финляндии по сравнению в 14 контрактами, заключенными годом ранее.

Грамер отметил, что Вашингтон смог нажиться на поставках вооружений и остался главным поставщиком для союзников в Европе в краткосрочной перспективе.

Ранее другой обозреватель Foreign Policy Джейк Дойч из США заявил, что уязвимость НАТО в Сувалкском коридоре — регионе на границе Польши с Литвой — мешает Вашингтону наращивать поставки оружия Киеву. По мнению чиновников Пентагона, в случае полномасштабного конфликта с Россией именно этот участок станет самым уязвимым местом в обороне альянса.

Марина Совина
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