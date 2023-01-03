Минобороны сообщило о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны сообщило об уничтожении военных ВСУ на краснолиманском направлении

Российским войскам удалось огнем артиллерии и тяжелыми огнеметными системами нанести удары по четырем штурмовым отрядам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом во вторник, 3 января, сообщили журналистам в Минобороны России.

Отмечается, что штурмовые отряды находились в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики (ЛНР), а также Новосадовое, Серебрянка и Григоровка Донецкой народной республики (ДНР). В результате атаки ВСУ понесли существенные потери в живой силе и военной технике. Как рассказали в российском оборонном ведомстве, потери противника составили более 120 военных убитыми и ранеными, четыре бронированные машины, три пикапа и два автомобиля.

Кроме того, добавили в Минобороны, в районе Стельмаховки в ЛНР российские военные уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ.

Ранее в Минобороны рассказали, что на купянском направлении ВСУ силами двух батальонов 14-й и 92-й механизированных бригад пытались прорвать оборону российских войск возле Кисловки Харьковской области и Куземовки Луганской народной республики.