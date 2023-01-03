Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:44, 3 января 2023Мир

Премьер европейской страны объяснил свои слова о допустимости смертной казни

Премьер Польши Моравецкий объяснил свои слова о возможном введении смертной казни
Матеуш Моравецкий

Матеуш Моравецкий. Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объяснил свои слова о преждевременной отмене смертной казни в некоторых странах и заявил, что это его личное мнение, пишет РИА Новости.

По словам политика, применение смертной казни возможно в отношении людей, «вина которых без всякого сомнения доказана». «Это мое личное мнение. В случае, если мы имеем дело, например, с серийным убийцей, где доказательства не оставляют ни малейшего сомнения, или с военным преступником», — подчеркнул европейский политик.

В понедельник, 2 декабря, премьер заявил, что смертная казнь в ряде государств, в том числе и в Польше, была отменена преждевременно. Он отметил, что в ситуации с таким видом наказания не следует поступать опрометчиво и допустил введение этого вида наказания в Польше.

Мораторий на смертную казнь в Польше ввели в 1992 году. Окончательно этот вид наказания был отменен в Уголовном кодексе в 1997 году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин утвердил приказ о зачете одного дня службы в зоне СВО за два
Умер последний председатель Верховного совета РСФСР Хасбулатов
В Госдуме оценили предложение о моратории на русскую культуру
Евросоюз поддержал сохранение статус-кво святых мест в Иерусалиме
Экономист предсказал ослабление доллара в ближайшее десятилетие
Премьер европейской страны объяснил свои слова о допустимости смертной казни
В Совбезе ООН анонсировали министерское заседание
Победу Запада на Украине сочли катастрофой для мирового сообщества
Власти Украины отменили электронные аукционы из-за ударов по энергообъектам
Захарова назвала «диагноз» предложившего запрет русской культуры министра Литвы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.