Премьер европейской страны объяснил свои слова о допустимости смертной казни

Премьер Польши Моравецкий объяснил свои слова о возможном введении смертной казни

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объяснил свои слова о преждевременной отмене смертной казни в некоторых странах и заявил, что это его личное мнение, пишет РИА Новости.

По словам политика, применение смертной казни возможно в отношении людей, «вина которых без всякого сомнения доказана». «Это мое личное мнение. В случае, если мы имеем дело, например, с серийным убийцей, где доказательства не оставляют ни малейшего сомнения, или с военным преступником», — подчеркнул европейский политик.

В понедельник, 2 декабря, премьер заявил, что смертная казнь в ряде государств, в том числе и в Польше, была отменена преждевременно. Он отметил, что в ситуации с таким видом наказания не следует поступать опрометчиво и допустил введение этого вида наказания в Польше.

Мораторий на смертную казнь в Польше ввели в 1992 году. Окончательно этот вид наказания был отменен в Уголовном кодексе в 1997 году.