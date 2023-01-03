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05:43, 3 января 2023Забота о себе

Гастроэнтеролог призвала не доедать оставшиеся с новогоднего застолья салаты

Гастроэнтеролог Юнусова призвала не доедать оставшиеся с новогоднего застолья салаты

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Гастроэнтеролог-гепатолог Юлия Юнусова призвала россиян не доедать оставшиеся с новогоднего застолья салаты. Об этом сообщают «Известия».

По ее словам, такие блюда после приготовления должны храниться не более суток при температуре от нуля до четырех градусов. Она также подчеркнула, что в салатах перемешано множество продуктов с разной стойкостью хранения, в связи с этим срок их годности зависит от рецепта.

Специалист также предупредила, что майонез и другие соусы, которыми заправляют салаты, ускоряют процессы размножения микробов. В результате это приводит к образованию токсических веществ, добавила она.

Юнусова посоветовала держать приготовленные компоненты в отдельной посуде, чтобы блюдо хранилось дольше, а смешивать уже перед подачей на стол.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина развеяла мифы об обезжиренных продуктах. Специалист предупредила, что такие продукты могут привести к набору веса. «Вреден лайт-майонез и молочные лайт-продукты. Если убирается жир, тогда надо добавлять сладкое и производные, иначе это все будет невкусно и покупать продукт никто не будет», — сказала она.

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Марина Совина
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