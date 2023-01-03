Республиканцев уличили в шантаже ради голосов на выборах в Палату представителей

Республиканцы выпрашивают должности в обмен на голоса на выборах в Палату представителей

Американский конгрессмен Марджори Тейлор Грин уличила своих однопартийцев-республиканцев в том, что они предпринимают попытки шантажа, выпрашивая для себя должности в обмен на их голоса за Кевина Маккарти в голосовании на пост спикера палаты представителей Конгресса США, сообщает РИА Новости.

«Несколько членов, фактически — трое, требовали для себя различных позиций», — заявила она.

Грин добавила, что находится в гневе из-за сложившейся ситуации, отметив, что им необходимо думать об интересах страны, а не о своих собственных. Она призвала однопартийцев перестать выдвигать какие-либо требования и выбрать спикера палаты для того, чтобы все могли продолжить свою работу.

Ранее стало известно, что палате представителей Конгресса США впервые за 100 лет не удалось с первого раза избрать спикера. Победитель будет выявлен в ходе повторного голосования. Выборы продолжатся до момента, пока один из претендентов не наберет требуемое количество голосов.