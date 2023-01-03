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22:20, 3 января 2023Мир

В США не удалось с первого раза избрать спикера палаты представителей

В США впервые за 100 лет не удалось с первого раза избрать спикера палаты представителей

Фото: John Cherry / Reuters

Палате представителей Конгресса США впервые за 100 лет не удалось с первого раза избрать спикера. Победитель будет выявлен в ходе повторного голосования, сообщает РИА Новости.

По итогам выборов, считавшийся фаворитом лидер республиканского большинства в палате представителей американского Конгресса Кевин Маккарти набрал 203 голоса из необходимых 218. Демократ Хаким Джефрис обогнал своего конкурента и получил голоса 212 конгрессменов — всей фракции своей партии. Наконец, за республиканца Энди Биггса отдали 10 голосов.

В последний раз избрать спикера в первом раунде голосования не удалось в 1923 году, а всего это происходило 14 раз в истории США. Отмечается, что выборы продолжаться до момента, пока один из претендентов не наберет минимальное количество голосов, необходимое для победы.

Ранее Конгресс США начал работу в новом составе, нижняя палата находится под контролем республиканцев, которые являются оппонентами демократа, президента Джо Байдена. В палате представителей по итогам выборов в ноябре 2022 года присутствуют 222 члена от Республиканской партии и 212 от Демократической. В сенате демократы сохранили большинство — 51 против 49.

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Марина Совина
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