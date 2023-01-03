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08:33, 3 января 2023Россия

Россиянку изнасиловали и ограбили в сквере

Россиянку изнасиловали и ограбили в сквере в Орехово-Зуево

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Россиянку изнасиловали и ограбили в сквере в Орехово-Зуево Московской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам пострадавшей, неизвестный мужчина напал на нее на улице Пушкина около 4 часов утра 2 января. Он ударил ее в висок, после чего повалил на землю и изнасиловал, заявила она в полиции.

После надругательства преступник украл у жертвы пакет с продуктами и скрылся.

Правоохранители проводят проверку, сообщает канал.

Ранее в Воронеже неизвестный изнасиловал местную жительницу, которая возвращалась домой после корпоратива. Около дворца спорта «Юбилейный» на нее напал мужчина и начал душить до потери сознания. После чего фигурант надругался над ней.

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Марина Совина
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