Россиянку изнасиловали и ограбили в сквере в Орехово-Зуево

Россиянку изнасиловали и ограбили в сквере в Орехово-Зуево Московской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам пострадавшей, неизвестный мужчина напал на нее на улице Пушкина около 4 часов утра 2 января. Он ударил ее в висок, после чего повалил на землю и изнасиловал, заявила она в полиции.

После надругательства преступник украл у жертвы пакет с продуктами и скрылся.

Правоохранители проводят проверку, сообщает канал.

Ранее в Воронеже неизвестный изнасиловал местную жительницу, которая возвращалась домой после корпоратива. Около дворца спорта «Юбилейный» на нее напал мужчина и начал душить до потери сознания. После чего фигурант надругался над ней.