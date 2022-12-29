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14:41, 29 декабря 2022Силовые структуры

Неизвестный изнасиловал возвращавшуюся домой с корпоратива россиянку

В Воронеже неизвестный изнасиловал местную жительницу, возвращавшуюся после корпоратива

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Воронеже неизвестный изнасиловал местную жительницу. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщает «Вести Воронеж» со ссылкой на источник.

По данным издания, 24 декабря женщина возвращалась домой после корпоратива. Около дворца спорта «Юбилейный» на нее напал мужчина и начал душить до потери сознания. После чего фигурант надругался над ней.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 131 («Изнасилование») УК РФ. Правоохранители устанавливают личность злоумышленника.

Ранее стало известно, что в Москве задержали двух подозреваемых в изнасиловании россиянки на вечеринке. Компания из трех девушек и троих мужчин устроила затяжную вечеринку. На пятый день распития алкоголя один из мужчин изнасиловал потерпевшую.

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Екатерина Власова
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