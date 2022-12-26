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09:10, 26 декабря 2022Силовые структуры

В Москве задержали двух подозреваемых в изнасиловании россиянки

В Москве задержали двух подозреваемых в изнасиловании россиянки на вечеринке

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Правоохранители задержали двух фигурантов по делу об изнасиловании девушки на вечеринке. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает РИА Новости.

Подозреваемыми в совершении преступления против половой неприкосновенности стали полицейский и его знакомый. В правоохранительные органы обратился дядя потерпевшей, который сообщил о совершении противоправных действий в отношении племянницы. Девушку с телесными повреждениями госпитализировали.

По данным издания, компания из трех девушек и троих мужчин устроила затяжную вечеринку. На пятый день распития алкоголя один из мужчин изнасиловал потерпевшую с использованием предмета. Полицейский доставил девушку в больницу и стал фигурантом уголовного дела. Его уже уволили из органов внутренних дел.

Ранее сообщалось, что в Магаданской области россиянин изнасиловал девушку и бросил ее в безлюдном месте.

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Илона Палей
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