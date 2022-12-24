СКР: 25-летний россиянин изнасиловал девушку и бросил ее в безлюдном месте

В Магаданской области 25-летний россиянин пойдет под суд за изнасилование девушки. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 29 мая, находившийся в состояние сильного алкогольного мужчина в безлюдном месте Ольского городского округа изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении молодой девушки. После изнасилования злоумышленник бросил свою жертву в безлюдном месте и скрылся с места преступления.

В результате нападения здоровью девушки был причинен тяжкий вред.

«Несмотря на отрицание обвиняемым своей вины, Ольским межрайонным следственным отделом в тесном взаимодействии с УУР УМВД России по Магаданской области собраны достаточные доказательства причастности мужчины к совершению инкриминируемых преступлений»,— рассказали в СКР.

Ранее сообщалось, что в Тюмени арестовали мужчину, изнасиловавшего 19-летнюю девушку и вымогавшего у нее деньги.