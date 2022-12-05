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18:52, 5 декабря 2022Силовые структуры

Россиянин изнасиловал 19-летнюю девушку и шантажировал ее компроматом

В Тюмени арестовали мужчину, изнасиловавшего 19-летнюю девушку и вымогавшего у нее деньги

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Центральный районный суд Тюмени арестовал 30-летнего мужчину за изнасилование 19-летней девушки и вымогательство. Об этом «Ленте.ру» сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Фигурант будет находиться в СИЗО до 20 января 2023 года.

По данным ведомства, в октябре россиянин надругался над потерпевшей, угрожая убийством. Через месяц он стал требовать у нее 20 тысяч рублей. Мужчина шантажировал жертву и пугал, что распространит компромат на нее и опозорит. Девушка отказалась дать деньги обвиняемому, тогда он выложил сведения в интернет.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту б части 2 статьи 131 («Изнасилование»), пункту б части 2 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера»), части 1 статьи 137 («Нарушение неприкосновенности частной жизни») и части 1 статьи 163 (Вымогательство) Уголовного кодекса РФ.

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Екатерина Власова
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