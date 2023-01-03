Бывший украинский чиновник рассказал о незаконной отмене выборов Зеленским

Украинский экс-чиновник Тесля заявил, что Зеленский незаконно отменил выборы в Волновахе

Президент Украины Владимир Зеленский участвовал в незаконной отмене местных выборов в Волновахе, куда назначил руководителями родственников омбудсмена и депутата Верховной рады Дмитрия Лубинца. Об этом РИА Новости рассказал бывший юрист украинской районной администрации Волновахского района Владимир Тесля.

По его словам, руководители районной администрации собрались в Краматорске и написали Зеленскому письмо, о том, «как тут опасно проводить выборы». Они предложили президенту отменить голосование и создать военно-гражданские администрации.

Экс-чиновник пояснил, что в феврале 2021 года на должность главы переназначили Ивана Лубинца — брата ставшего в 2022 году уполномоченным Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца, на тот момент депутата Рады. Их отец Валерий Лубинец возглавил Хлебодаровскую громаду, которая была самым большим образованием в Волновахском районе. «Вот так они пропетляли эти выборы последние, надурили, остались при власти, в царях», — заявил Тесля.

Ранее доктор юридических наук, профессор права Леонид Емец заявил, что глава Украины Владимир Зеленский и сотрудники офиса президента имеют возможность злоупотреблять своей властью, чем очень активно пользуются, пока могут себе это позволить. Юрист отметил, что они «чихать хотели на закон».