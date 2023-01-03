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14:48, 3 января 2023Россия

Минобороны сообщило об уничтожении двух групп диверсантов ВСУ под Харьковом

Минобороны России сообщило об уничтожении двух групп диверсантов ВСУ в Харьковской области

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российские войска уничтожили две группы диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом. Об этом во вторник, 3 января, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Новоселовские и Табаевка Харьковской области уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ», — рассказал он.

По словам Конашенкова, в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Берестовое Харьковской области было уничтожено более 40 украинских военнослужащих, а также три боевые бронированные машины и три пикапа.

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Олег Давыдов
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