Минобороны сообщило об уничтожении двух групп диверсантов ВСУ под Харьковом

Минобороны России сообщило об уничтожении двух групп диверсантов ВСУ в Харьковской области

Российские войска уничтожили две группы диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом. Об этом во вторник, 3 января, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Новоселовские и Табаевка Харьковской области уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ», — рассказал он.

По словам Конашенкова, в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Берестовое Харьковской области было уничтожено более 40 украинских военнослужащих, а также три боевые бронированные машины и три пикапа.