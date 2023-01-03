Минобороны заявило об уничтожении 130 наемников в Масляковке и Краматорске

Минобороны сообщило об уничтожении ударом ВКС 130 наемников в Масляковке и Краматорске

В результате удара ВКС России по пунктам дислокации иностранного легиона в районах Масляковки и Краматорска Донецкой народной республики (ДНР) были уничтожены более 130 наемников. Об этом сообщили журналистам в Минобороны.

По данным военного ведомства, на южно-донецком направлении российская артиллерия уничтожила свыше 30 бойцов ВСУ, удары были нанесены в районах населенных пунктов Пречистовка, Золотая Нива и Новодонецкое.

Ранее сообщалось, что в эфир французского телевизионного шоу Quotidien на французском телеканале ТМС попал момент ракетного удара российской армии по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Дружковке Краматорского района.