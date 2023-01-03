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23:14, 3 января 2023Мир

США и Южная Корея заявили об ответе на возможный ядерный удар КНДР

Белый дом: США и Южная Корея отрабатывают варианты действий на случай ядерного удара КНДР

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

США и Южная Корея отрабатывают варианты ответных действий, в том числе на случай потенциального ядерного удара со стороны КНДР, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет ТАСС.

Американские власти подчеркнули, что пока не обсуждали с Сеулом возможность проведения совместных учений с привлечением американских ядерных сил. В Вашингтоне отметили, что Южная Корея не обладает ядерным оружием. Жан-Пьер напомнила о встрече американского президента Джо Байдена и лидера Южной Кореи Юн Сок Еля в Камбодже в ноябре 2022 года.

«Они дали своим командам поручение планировать эффективный скоординированный ответ на ряд сценариев, в том числе на применение ядерного оружия Северной Кореей», — указала она.

Ранее Юн Сок Ель заявил, что Южная Корея и Соединенные Штаты обсуждают возможное проведение совместных учений с использованием ядерных сил США. По его словам, Сеул и Вашингтон ведут переговоры о совместном планировании учений.

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Марина Совина
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