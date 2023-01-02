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08:33, 2 января 2023Мир

Южная Корея заявила о возможных ядерных учениях с США

Президент Юн Сок Ель: Южная Корея ведет переговоры с США о совместных ядерных учениях
Юн Сок Ель

Юн Сок Ель. Фото: Daewoung Kim / Reuters

Южная Корея и Соединенные Штаты обсуждают возможное проведение совместных учений с использованием ядерных сил США. Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ель в интервью газете «Чосон Ильбо», пишет Reuters.

По его словам, Сеул и Вашингтон ведут переговоры о совместном планировании учений. «Ядерное оружие принадлежит США, но Южная Корея и США должны делиться информацией, вместе планировать и проводить учения», — сказал южнокорейский лидер.

Такое решение может быть принято для противостояния ядерной угрозе Северной Кореи. Юн Сок Ель отметил, что учения будут направлены на более эффективную реализацию расширенного сдерживания США. Он также подчеркнул, что Вашингтон «крайне положительно» относится к данной идее.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал нарастить производство ядерных боеголовок в КНДР «по экспоненте». Выступая перед однопартийцами, он также сообщил о планах построить более мощную межконтинентальную баллистическую ракету.

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Марина Совина
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